Fond Children of Heroes pečuje o ukrajinské sirotky

Nadace Children of Heroes pomáhá ukrajinským dětem, které kvůli válce přišly o jednoho nebo oba rodiče. Různými způsoby už takto pečuje o více než 600 dětí. S lékařskou, psychologickou i materiální pomocí pro tyto děti počítá nadace až do jejich 18. roku. S výkonnou ředitelkou nadace Children of Heroes Hannou Chomenkovou hovořila spolupracovnice České televize Julia Netidovová.