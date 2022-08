Archivářka našla v Česku práci v oboru

Ukrajinka Olexandra Bazyňjuková pracovala 10 let jako archivářka v Kyjevě. Po ruské invazi utekla do České republiky a v Děčíně našla práci ve své profesi. Pracovní příležitost přišla po rozhovoru pro rozhlas. Nyní je v práci Olexandra jedinou Ukrajinkou v týmu, učí se česky a zapojuje se do života v české společnosti. Rozhovor s archivářkou natočila spolupracovnice České televize Viktoria Cerkunyková.