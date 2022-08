Спортсмени на війні

Sportovci ve válce

Do boje proti Ruským okupantům se postavily od konce února více než tři tisíce ukrajinských sportovců a dalších odborníků v oblasti sportu. 116 z nich padlo, 6 utrpělo zranění a 23 sportovců se dostalo do zajetí. Jejich kolegové ale dál fungují také v oblasti sportu. A od začátku války přivezli ukrajinští sportovci a sportovní týmy z mezinárodních soutěží už 1000 medailí. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekl ministr mládeže a tělovýchovy Ukrajiny Vadym Hutcajt.