В обстріляному Слов'янську залишаються 22 тисячі людей

V ostřelovaném Slovjansku zůstává 22 tisíc lidí

I přes výzvu vedení města zůstává v ukrajinském městě Slovjansk v oblasti Donbasu 22 tisíc lidí z původních 100 obyvatel. Ve městě, které téměř bez přestávky ostřelují ruská vojska, jsou nadále také až 4 tisíce dětí ve věku do 18 let. Zdravotní péči zajišťují jen dobrovolníci, téměř všichni lékaři z města odešli. Pro nastávající zimu nemohou podle starosty Slovjansku obyvatelé počítat s topením, nefungují vodovody a dodávky elektřiny jsou přerušované. Vadym Ljach to řekl spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové.