Через газопровід «Північний потік-1» проходить 40% природного газу

Plynovodem Nord Stream 1 proudí 40 procent zemního plynu

Po desetidenní údržbě plynovodu Nord Stream 1 začal ráno znovu proudit ruský plyn do Evropské unie. Nejprve na 30, později na 40 procent své kapacity. Zpráva zmírnila obavy Evropské unie, že Rusko dodávky zemního plynu neobnoví. Podle spoluzakladatele ukrajinského Fondu pro energetické strategie by v případě zastavení dodávek nezměnil situaci ani žádný soud. Ukrajina je podle Jurije Korolčuka v případě zemního plynu soběstačná. Kolorčuk to řekl spolupracovnici České televize Viktorii Cerkunykové.