Kritizovala Čaputovou i Radičovou. Církev na Slovensku je spojená s politikou

„Někteří kněží se přidávají k ultraliberálním názorům. Postavit se v televizi a propagovat kandidáta/kandidátku za tak ultraliberální stranu za prezidentku je těžkým hříchem. To není správná cesta. Touto cestou vedeme naše věřící do slepé uličky a do katastrofy,“ řekl tehdy Orosch, který reagoval na to, že Čaputovou v kampani naopak podpořil odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák.

V této souvislosti největší pozornost během posledních let vzbudil trnavský arcibiskup Ján Orosch, který se v roce 2019 pokusil promluvit do slovenských prezidentských voleb. Tehdy při kázání varoval před zvolením Zuzany Čaputové, tehdejší místopředsedkyne hnutí Progresívne Slovensko.

Šefčovič a křesťanské hodnoty

Navíc tehdejší protikandidát Čaputové – Maroš Šefčovič, kandidát strany Smer-SD, se přihlásil k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám poté, co se oficiálně sešel s představiteli křesťanských církví a židovských náboženských obcí.

Šefčovič byl přitom na konci 80. let členem komunistické strany, která v komunistickém Československu vystupovala proti církvím.

„Osobně bych dokázal najít pochopení pro toto setkání jen tehdy, kdyby se náboženští představitelé podobně setkali i s ostatními prezidentskými kandidáty. O tomto úmyslu však zatím nepadla ani zmínka. Pokud zůstane jen při tomto setkání, tak jsem fakt zvědavý na alespoň jakžtakž uvěřitelné zdůvodnění,“ uvedl tehdy na svém Facebooku vysokoškolský pedagog a církevní analytik Imrich Gazda.

Podle Denníku N šlo o snahu tehdy vládního Smeru zahrát na strunu konzervativních voličů a získat je na stranu Šefčoviče

„Představitelům slovenských církví se podařil zázrak. Neproměnili vodu na víno, ale Maroše Šefčoviče v dobrého křesťana. S vysokou pravděpodobností jim tento ‚zázrak‘ nikdo nesežere,“ komentoval také situaci Ľubomír Jaško na serveru Aktuality.sk.

Nutno podotknout, že podobná situace se odehrála i u předchozích prezidentských voleb – v roce 2015, kdy na funkci hlavy státu neúspěšně kandidoval Robert Fico a snažil se před veřejností prezentovat jako křesťan. „Celé to ale působilo jako velmi neupřímná a prvoplánová snaha získat na svou stranu věřící voliče. A tak to i dopadlo,“ citoval server Křesťan dnes tehdejší komentáře v tisku.

Církev a prezidentské volby

Zdaleka však nešlo o jediné případy, kdy církev výrazně vstoupila do předvolební kampaně prezidentských voleb. Podobnou zkušenost měla i Iveta Radičová, která kandidovala v roce 2009. Tu tehdy biskup Rudolf Baláž ve vysílání rádia Lumen nepřímo přirovnal k Adolfu Hitlerovi. Důvodem byl také Radičové postoj k interrupcím. „Je smutné, pokud na čelní pozice jdou lidé, kteří se už dávno rozloučili s Desaterem,“ řekl tehdy Baláž.

„Moje maminka nevěřila vlastním uším a velmi těžko to prožívala i moje nejbližší rodina. Já jsem byla v kampani a musela jsem to ustát, ale velmi hluboce to zasahovalo i mé blízké,“ vzpomínala Radičová o několik let později pro Denník N.

Biskupa Baláže po jeho vyjádření požádala o setkání, ten ji přijal. „Mluvili jsme mnoho hodin a na závěr konstatoval, že z jeho strany šlo o interpretační posun a nemyslel to tak, jak to vyznělo. Těžko však napravíte to, co už dostalo široký mediální prostor,“ řekla.