V Kramatorsku se připravují na další válečnou zimu. Ruským útokům mají odolat zabezpečené teplárny

V Kramatorsku před ruskou invazí žilo přes 150 tisíc lidí. Mnoho z nich město opustilo, 85letá paní Ljudmila ale zůstala. Tvrdí, že nemá kam jít. Chladné noci přečkala pod několika peřinami. „Když sem dopadla raketa, na několik dní vypadly dodávky tepla. Pak je díkybohu obnovili a měla jsem i vodu, elektřinu a plyn. Všechno fungovalo,“ přiblížila.

Zajistit dodávky energií pro obyvatelstvo se podařilo jen s maximálním nasazením opravářů. Často pracovali i během ostřelování. „My především nemyslíme na sebe, ale na zabezpečení dodávek tepla. To je náš hlavní úkol,“ řekl vedoucí oprav teplovodu Viktor Šarapa.

Energetici očekávají, že i tuto zimu budou ruským cílem teplárny

Před rokem a půl celá parta dělníků běžela do krytu pokaždé, když byl vyhlášen letecký poplach. Sirény se rozezněly i během natáčení štábu ČT. Muži to ale zažili tolikrát, že dnes už práci nepřerušují. „Já se už nebojím ničeho. Bydlím u letiště, a to ostřelují každý den. Nemám strach. Když mě to trefí, tak hlavně, ať se dlouho netrápím,“ svěřil se Jurij.

Opravy v ulicích probíhají všem na očích. V samotných teplárnách, elektrárnách a na klíčových místech infrastruktury ovšem platí přísný zákaz natáčení. Energetici předpokládají, že právě na tyto strategické objekty se ruská armáda brzy opět zaměří a pokusí se je před zimou zničit.