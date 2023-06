Ukrajinci odvezli z Maďarska tři své válečné zajatce, které tam bez jejich souhlasu poslalo Rusko

Podle Nikolenka ukrajinští diplomaté ve spolupráci s koordinačním štábem pro záležitosti válečných zajatců podnikají kroky pro „osvobození“ dalších mužů. Nikolenko v pondělí obvinil Maďarsko, že jedenáct zajatců drží v izolaci a že brání ukrajinským diplomatům, aby s nimi navázali kontakt.

Už dříve nejmenovaný ukrajinský činitel řekl, že zajatci se do Maďarska dostali díky „zakarpatskému původu“. Zakarpatská oblast na západě Ukrajiny je domovem zhruba 150 tisíc příslušníků maďarské menšiny. Ukrajina poukazuje na to, že zajatci jsou jejími občany, takže by jejich převoz do třetí země neměl být možný bez jejího souhlasu.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že maďarský premiér Viktor Orbán chtěl ukázat Maďarům ve své zemi i v zahraničí, že je jejich jediným obráncem.

Budapešť tvrdí, že se na převozu nepodílela

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v úterý podle agentury MTI tvrdil, že vláda v Budapešti se na převozu zajatců z Ruska nepodílela, že šlo o iniciativu charitativní organizace Řádu maltézských rytířů. Podpořil ji patriarcha ruské pravoslavné církve Kirill.

Podle zprávy Ruské pravoslavné církve ze začátku června však došlo k předání zajatců „na žádost maďarské strany“. Převoz zajatců už dříve potvrdil i maďarský vicepremiér Zsolt Semjén, který uvedl, že se jedná o „gesto ruské pravoslavné církve vůči Maďarsku, kterému tito lidé vděčí za svou svobodu“.

Ministr Szijjártó tvrdí, že se ukrajinští zajatci mohou pohybovat po Maďarsku svobodně, „dělají, co chtějí, a stýkají se, s kým chtějí“. Nikolenko ale v pondělí uvedl, že zajatci nemají přístup k otevřeným zdrojům informací, komunikovat s příbuznými mohou jen v přítomnosti třetích osob a je jim také odepřen kontakt s ukrajinským velvyslanectvím.

Budapešť dlouhodobě Kyjev viní z utiskování maďarské menšiny na Ukrajině, Maďarsko se kvůli tomu snaží blokovat snahy o sbližování Kyjeva s NATO nebo Evropskou unií. Zároveň vláda konzervativního maďarského premiéra Orbána jako jediná v EU udržuje navzdory ruské agresi proti Ukrajině zejména obchodní kontakty s Moskvou.