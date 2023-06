Únava z konfliktu je mnohem větší v Česku než na Ukrajině, myslí si zpravodaj Papadopulos

Pro novináře je podle Papadopulose důležitá drzost a neodbytnost. „Je potřeba s těmi lidmi vyjednávat. Do každé konverzace je třeba vstupovat jako do vyjednávacího dialogu. Já jsem vojákovi, který rozhodoval, jestli nás pustí do zatopeného Chersonu, říkal: 'Toto musí lidi v Česku vidět'.“

Točí zpravidla příběhy lidí, o nichž se mu podaří co nejvíc dozvědět. Papadopulos vysvětlil, že důležité je napřed navázat s lidmi spojení, a oni potom svůj příběh odhalí sami. „To jsou lidé, za kterými se snažím i vrátit,“ říká.

Řada Ukrajinců teď byla postižena zničením Kachovské přehrady, ale podle Papadopulose byli v současném konfliktu připraveni i na horší scénáře, třeba jadernou katastrofu v Záporožské jaderné elektrárně nebo výbuch chemických továren na hranicích Krymu. Dodává ale, že to jsou věci, které nadále hrozí.

Obnova zatopených oblastí bude stát na snaze jejich obyvatel, míní Papadopulos. „Na Ukrajině stát nefunguje jako tady (v Česku). Bude to tvrdá dřina těch lidí, kteří si budou muset najít druhou práci v zemi, kde práce není, budou muset vydělat peníze, sami si postavit domy.“