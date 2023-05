Protiofenziva by ukrajinským vojákům zlepšila morálku, myslí si zahraniční zpravodajka Stomatová

„Situace na frontě je v každé oblasti jiná. U Vuhledaru byl relativní klid, je to typická zákopová válka. (…) Potom Bachmut, tam jsem zase viděli jinou válku, neustálé ostřelování, hluk, kulky, minometčíky v krytech,“ nastínila.

Morálku by podle ní vojákům zvedla dlouho očekávaná protiofenziva. Armáda se na ni připravuje a na některých místech prý už dokonce začala. „Třeba když se podíváme na Bachmut, tak územní zisky Ukrajina má. Jsou minimální, ale má je.“

„Zajímavá je práce logistů, ve válce by pěchota bez logistiky nemohla fungovat. (…) Ukrajinci ukázali, že se všemi těmi zbraněmi, které mají, umějí tu logistiku využít a dobře fungovat,“ přiblížila Stomatová.

Zbraně ze Západu

Popsala, že na Ukrajině viděla všechny typy zbraní, od sovětských takřka muzejních kusů až po velmi moderní techniku ze Západu. Některá je dokonce v pouštním maskování.

Ukrajinští vojáci jsou podle Stomatové schopni se velmi rychle přeučit na nové zbraně. „Ukazují, že techniku, u které by normálně strávili několik let, jsou schopni ovládnout za několik měsíců. V případě Dany (typu houfnice dodané z Česka) jsme se bavili s jedním mířičem, který říkal, že se to naučil za čtyři dny.“

„Z logiky věci se zeptáte každého vojáka, jestli potřebuje munici, a z logiky věci vám každý voják řekne že ano,“ podotýká Stomatová. Dodávky ze Západu jsou podle ní dostatečné.