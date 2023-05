Bez munice nebude ukrajinská protiofenziva úspěšná, upozornil bývalý velvyslanec Perebyjnis

Obránci se podle bývalého velvyslance potýkají s nedostatkem střeliva od začátku plnohodnotné války. Připomněl, že po napadení se země bránila zejména střelivem sovětské výroby. „Munice pro toto dělostřelectvo už skoro došla. Jak v našich zásobách, tak v zásobách našich partnerů, včetně České republiky. Dostávali jsme dost velké objemy munice právě z České republiky,“ přiblížil.

Vzhledem k dodávkám zbraní ze Západu se ale ukrajinská armáda musí přeorientovat také na západní střelivo. Potřebovat jej bude na chystanou protiofenzivu. „Všechno dochází a musíme hledat náhradu… Je to dnes problém a doufám, že výroba a dodávky munice se výrazně zrychlí,“ uvedl.

Čína se musí zapojit do implementace ukrajinského plánu, řekl Perebyjnis

Perebyjnis okomentoval také nedávný rozhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Šlo o jejich první přímý telefonát od loňského vypuknutí konfliktu. Peking, který je tradičním spojencem Moskvy, se chce angažovat v případných mírových rozhovorech.

Podle Perebyjnise však tento hodinu dlouhý a „konstruktivní“ hovor nevedl k tomu, že by se Čína zcela připojila k plánům Ukrajiny, podle kterého by ruští vojáci měli opustit ukrajinská území, váleční zločinci by měli čelit spravedlnosti před soudem a Moskva by Kyjevu kompenzovala ztráty.

„Pro nás je důležité, aby se Čína, důležitý stát, který má vliv na Rusko, zapojila do implementace ukrajinského plánu,“ uvedl Perebyjnis. Peking podle bývalého velvyslance potvrdil územní celistvost Ukrajiny a také nepřijatelnost použití jaderných zbraní ve válce. Čína by se měla stát součástí procesu, který by na konci vedl k míru a obnovení územní celistvosti Ukrajiny, míní. „Je to možná dlouhá cesta, ale je důležité, že jsme tu cestu začali,“ uvedl.