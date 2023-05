Válka dopadá na ukrajinské děti. Školy ohrožuje ostřelování

Vinou války vyrůstá dvouroční Kyrill v cizí zemi. Jeho maminka by se chtěla vrátit do Dnipra, ale s každou novou zprávou o útoku se tato myšlenka vzdaluje. Při jednom z posledních ruských úderů zemřela na okraji jejího rodného města matka s dcerou. „Byla jsem si doteď jistá, že se vrátím domů, ale po tom, co se stalo, se bojím. Mám strach,“ svěřila se uprchlice Anna Choružijová žijící v Roudnici nad Labem.

Masivní ostřelování oblasti převrátilo životy mnohých rodičů naruby. I kdyby se Choružijová vrátila domů, musela by na práci zapomenout. S minimálním platem v přepočtu necelých čtyř tisíc korun by si nemohla dovolit vodit dítě do soukromé školky. „(Soukromé školky) stojí patnáct až dvacet tisíc na měsíc,“ přiblížila. Ty státní jsou zavřené.