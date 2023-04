Soud se bude znovu zabývat případem Čecha, který měl bojovat proti Ukrajincům a původně dostal 20 let vězení

Státní zástupce uvádí v obžalobě, že muž odjel v prosinci 2016 z Prahy na území ovládané Ruskem koordinovanými jednotkami samozvané „Doněcké lidové republiky“. Tam se údajně nechal vyzbrojit a začal plnit vojenské úkoly. Měl se také aktivně zapojit do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám v řadách takzvané republikánské gardy. Nejprve jako odstřelovač, později jako velitel čety.

Podle obžaloby měl muž usmrtit nejméně čtyři lidi. Soudkyně Městského soudu v Praze Hana Chaloupková ale už loni v dubnu řekla, že neexistuje důkaz, že by se tak skutečně stalo. „Abychom ho odsoudili jen na základě toho, že napsal na Facebook, že zastřelil při této akci člověka, při jiné akci jiného, kdy to nemáme možnost ověřit z jiného zdroje, to podle nás nejde,“ uvedla Chaloupková.

Původní návrh trestu byl třiadvacet let vězení

Alojz Polák je stíhaný jako uprchlý. Státní zástupce pro něj navrhoval původně vězení na třiadvacet let. Polákův obhájce ale požaduje plné zproštění obžaloby.

Případ Poláka není v Česku ojedinělý. Nejvyšší soud teď bude řešit případ Martina Sukupa, který byl původně odsouzen k jednadvaceti letům odnětí svobody. Pražský vrchní soud mu ale trest zmírnil na čtyři. Nejvyšší státní zástupce tak podal dovolání, protože podle něj soud použil výrazně mírnou kvalifikaci.

Letos v polovině února Ústavní soud odmítl stížnost Alexeje Fadějeva, kterého soud potrestal jednadvaceti lety vězení za účast v bojích na Ukrajině. Pravomocně odsouzení jsou i další dva muži, Pavel Botko a Jiří Urbánek, kteří dostali trest vězení na dvacet let.