Ve tvářích ukrajinských vojáků vidíte těžkost, kterou prožili, popsal zahraniční zpravodaj Šilhan

Šilhan zdůraznil, že pro novináře i vojáky je nezbytná psychohygiena. „V některých případech jsou na frontě i několik měsíců, třeba u Bachmutu. (…) Je to asi přirozená lidská reakce, že i my jsme se v jistém smyslu obrnili,“ popsal.

Hrůzné prožitky se podle Šilhana propisují vojákům i do tváře. „Tam zkrátka vidíte tu těžkost, to, co mají za sebou, několik týdnů, možná i měsíců nepřetržitých bojů,“ vysvětlil.

Protiofenziva by mohla být motivační

Velmi skloňovaná je v posledních týdnech protiofenziva, kterou Ukrajinci chystají. Podle Šilhana by vojákům mohla dodat morálku. „Nemyslím si, že to je v první řadě strach nebo nervozita, oni do toho nevkládají jeden konkrétní pokus, je to součást větší mise, která má mít za cíl osvobození veškerého ukrajinského území.“

Úspěch takového protiúderu je podle něj i v našich rukou. „Bude záviset na tom, jakým způsobem bude Západ podporovat Ukrajince, ať už zbrojně, ať už materiálně, ať už municí – to je velmi důležitý segment, možná na první pohled přehlížený,“ říká Šilhan.