Ukrajinci čekají, že válka potrvá nejméně dva roky, slyšel na východě země Mrkvička z Člověka v tísni

O migraci Ukrajinci, kteří přebývají v Dnipru, už neuvažují. „Byl jsem se podívat v kolektivním centru v Dnipru, kam prchají lidé z měst, kde se bojuje. Jejich perspektiva je utéct co nejblíž své domovině. Nepřemýšlí o tom, že by šli na západ Ukrajiny. Vize přesunout se do Evropy byla v té první vlně, teď už je to taky složité. Všichni se chtějí vrátit a čekají, až se osvobodí jejich města,“ prohlásil.

„Lidé už mají aplikace a vidí, když letí letadlo z Běloruska, to znamená, že asi neponese bombu. Mnohdy tak nechodí do krytů. Žijí v podstatě normálně. Věří v to, že válka skončí, ale nikdo nevěří, že brzy,“ dodal Mrkvička, jenž má rozsáhlé zkušenosti s humanitární pomocí v Sýrii, Iráku a Afgánistánu.

Pesimistický výhled války je deset let

Z doslechu od místních zjistil, že jejich optimistický výhled trvání války je dva až tři roky, pesimističtější až deset let. Také proto Člověk v tísni poskytuje psychologickou pomoc. „Lidé o tom, co prožili, mluví. Kohokoliv potkáte, vypráví vám svůj příběh. Máme psychologickou linku první pomoci, a pomůžeme tak více lidem, než s kterými se setkáme,“ uvedl Mrkvička.