Rusko usiluje o Doněckou oblast, Ukrajina čeká na západní zbraně a zaútočí na jihu, předjímají analytici

Rusko zahájilo svou ofenzivu už v lednu. Neúspěšné útočilo u Vuhledaru, menší zisky zaznamenalo na hranicích mezi Luhanskou a Doněckou oblastí u Kreminny, ale ukrajinská obrana blízkého Lymanu vydržela. Dosud nejbrutálnější bitva války se nyní vede u Bachmutu, kde Rusové už dříve dobyli Soledar a pomalu postupují dál, shrnuje situaci The Kyiv Independent. Jarní ofenzivu dlouhodobě signalizuje i Kyjev, přičemž prakticky všichni pozorovatelé naznačují, že velení ukrajinské armády zřejmě čeká na nové jednotky vycvičené ve státech NATO a vyzbrojené západní technikou, píše k ukrajinské pozici The Kyiv Post. Rusko se soustředí na Donbas Cílem současné ruské ofenzivy, která začala v lednu, je podle většiny pozorovatelů dobytí celé Doněcké oblasti, píše The Kyiv Independent (KI). Zisk Bachmutu je proto pro Rusy nezbytný k postupu na Slovjansk a Kramatorsk, větší města, která jsou centrálními body ukrajinských operací v Donbasu. Americký Institut pro studium války (ISW) na základě analýzy svých zdrojů dospěl k závěru, že „po kontrolovaném ukrajinském stažení“ ruské síly pravděpodobně obsadily východní část Bachmutu za řekou Bachmutkou. Zároveň ale píše, že v případě dobytí města Rusové zřejmě nebudou schopní toto taktické vítězství efektivně využít pro případný další postup. Případný průlom ve Vuhledaru by invazním jednotkám otevřel bránu k obsazení západu Doněcké oblasti a ohrozil by pravé křídlo ukrajinských sil bránících Avdijivku, která se nachází poblíž Rusy okupovaného Doněcku. Potenciální úspěch Ruska u Lymanu by zase odkryl Slovjansk ze severu. Pro Ukrajince by to znamenalo těžkou morální ránu, neboť oblast už jednou od okupantů osvobodili, shrnuje vyhlídky KI.

Ruská armáda se nemůže chovat jako wagnerovci Rusko má převahu v počtech bojovníků i dělostřelectvu, nemůže ale všude používat stejnou taktiku jako žoldnéřská Wagnerova skupina u Bachmutu, tedy vrhnout na bitevní pole velkou živou sílu bez ohledu na oběti, což se ukázalo jako relativně účinné. „Protože wagnerovci využívají vězně,“ zdůvodnil to podle webu KI analytik Rob Lee z Foreign Policy Research Institute. „Nemyslím si, že mobilizované jednotky mohou napodobit wagnerovce, kteří smí operovat podle jiných pravidel.“ Pokud jde o jednotky regulérní ruské armády na Donbasu, ty zaznamenaly velké ztráty v prvních měsících plnohodnotné invaze a nyní je doplnily desítky tisíc mobilizovaných vojáků. Počáteční vlna mobilizace je přitom podle analytika Michaela Kofmana z CNA již z velké části vyčerpána. „Na obzoru není druhá ruská armáda o dalších 150 tisících vojácích,“ citoval ho KI. Rozhodující ofenziva přijde na jihu Přestože ruské síly postrádaly kvalitu, dokázaly v posledních bojích využít drtivou výhodu v lidské síle a dělostřeleckých granátech. Ukrajina není objektivně schopna zaútočit stejným způsobem, protože pro ni mají vybavení, munice i životy jejích vojáků mnohem větší hodnotu, upozorňují analytici. Ukrajinci proto budou muset najít slabé místo v ruských liniích, jako se jim to povedlo při osvobození Charkovské oblasti. „Ukrajina potřebuje dosáhnout další operace charkovského typu, kde může skutečně rychle postupovat jedním směrem, pokusit se rozbít ruské linie a využít toho způsobem, který Rusku ztíží úsilí se znovu zkonsolidovat,“ konstatuje Lee. Někteří analytici přitom už dříve poukázali na to, že ukrajinský útok musí přijít na jihu. „Je jasné, že k rozhodující ofenzivě dojde jedině na jihu,“ potvrzuje i Kofman, „to je jasné každému, kdo se podívá na mapu“. Případný zisk Melitopolu v Záporožské oblasti a postup až na pobřeží Azovského moře by totiž přerušil ruský „pozemní most“ na Krym. Ukrajině by to umožnilo udeřit na Kerčský most, který spojuje Krym s Ruskem, a odříznout okupanty na poloostrově. Úvahy o chystaném ukrajinském útoku na jihu nedávno podpořil i předseda správy Mykolajivské oblasti Vitalij Kim. „Naši lidé jsou motivovaní. Právě teď se zakopáváme na pravém břehu (Dněpru) a připravujeme se na levý břeh,“ citoval ho The Kyiv Post.