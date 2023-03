Rakety létají do center měst, v dáli duní děla. Válka je na Donbase na každém kroku, říká novinář Poleščuk

„Místní přicházeli, jestli si něco nemůžou vzít. Problém je, že pokud by si člověk začal brát sám podle toho, co se mu zlíbí, na ostatní nezbude nic. Redistribuce musí probíhat. Člověku to přijde líto, protože tam přijede a chtěl by to místním dát. Nakonec to ale musí rozhodnout ten, kdo středisko (pomoci) řídí,“ vysvětluje Poleščuk.

Přestavěný kamion

Pomoc se svými kolegy směřoval 24. a 128. brigádě, od jejíhož velitele dostal seznam věcí, které je potřeba dovézt. Nejčastěji jde o oblečení, jídlo, při poslední cestě vezli třeba svíčky do zákopů. „Přivezli jsme kamion, který se předělával na mobilní sprchy, sauny, jsou tam pračky, sušička, vana,“ popisuje.

Podobně občas vozí oblečení či jídlo také civilistům: „Pokoušíme se to vézt přímo na místo. Předtím to byl Bachmut, teď to byl Toreck,“ shrnuje.

Andrej Poleščuk o vývoji ruské války na Ukrajině každodenně informuje na Twitteru. Tam se dle svých slov snaží dávat obsah, který souvisí nejen s vývojem na frontě, ale také širším kontextem. Občas dojde i na drsnější příspěvky z fronty, vyhýbá se ale zveřejňování brutálních a krvavých válečných výjevů.