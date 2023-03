Patnáctkrát na Ukrajinu a zpět. Olomoucký student pomáhá elitním ukrajinským vojákům

Vojákům do první linie přiváží jídlo, teplé oblečení a generátory. Tentokrát ale i speciální překvapení –⁠ kamion vybavený sprchovými kouty. „Je to pro ně neskutečné. Po dvou týdnech strávených v zákopech najednou přijít do takového komplexu, který vypadá jako lázně. To se rázem ocitnou v úplně jiném světě,“ popsal Vasyl.

Pomoc znovu doručili přímo na základnu elitní 24. brigády, se kterou spolupracují od začátku války. „Minulý rok jsme byli za nimi v Chersonu, teď za nimi jezdíme na Donbas. Všude tam, kam jdou oni, jdeme i my,“ přiblížil český dobrovolník.

Téměř osm milionů

Za vytrvalou a přínosnou pomoc teď získal od brigády čestné vyznamenání. Podobných cest plánuje tolik, kolik bude do konce války potřeba. Veškeré peníze na její nákup získává prostřednictvím internetové sbírky.

„Dohromady jsme dali už skoro osm milionů korun a z toho nakupujeme vše, co je potřeba podle seznamů, které sestavují velitelé,“ uvedl Vasyl. Dobrovolníci už opět vyrazili zpět do Česka, a zakončili tak svou patnáctou cestu na Ukrajinu. Celkem už vojákům přivezli na dvacet tun pomoci.