Místo mikrofonu do armády. Ukrajinská moderátorka narukovala po smrti snoubence na frontě

„Před rozhovorem jsem byla na hřbitově, viděla jsem hodně ukrajinských vlajek vedle hrobů našich hrdinů,“ říká Blyščyková. „Nikdy nebudeme stejní, jako jsme byli před 24. únorem minulého roku. Nic z toho jsme nechtěli, byli jsme v situaci, kdy jsme neměli jinou volbu.“

Její přítel Oleksandr Machov byl, ještě než se poznali, bojovníkem v protiteroristické operaci, když začala válka na Donbase. Potom se stal válečným reportérem. „Jezdil neustále na Donbas s mikrofonem a říkal, že nechce na válku zapomínat,“ vzpomíná Blyščyková.

„Od prvního dne mě upozorňoval, že má sbalenou tašku, a jakmile všechno začne, jde jako první, protože je v záloze a má zkušenosti s bojem. Když 22. února Volodymyr Zelenskyj ve své zprávě oznámil mobilizaci záložníků, byl připravený. 23. února jsem mu tu tašku ještě přebalovala a přemýšlela, co bych si měla sbalit já jako žena.“

Machov Blyščykovou na dálku požádal o ruku a ona souhlasila, už nikdy se ale neviděli – byl zabit v boji na začátku května.

„Nemohla jsem zůstat a žít civilní život“

O několik měsíců později narukovala i ona. „Bylo to asi proto, že můj domov a moje rodina zůstaly v místě okupace na levém břehu v Chersonské oblasti. Mého přítele zabili, nemohla jsem zůstat a žít civilní život,“ vysvětluje Blyščyková své rozhodnutí. „Bylo to velice obtížné, člověk se do války nedostane jednoduše, musí vynaložit velké úsilí. Pět dnů jsem bojovala s vojenskou správou a 4. srpna jsem dostala vojenskou knížku.“

„Nejvíce mě šokovalo to, co jsem viděla po osvobození Charkovské oblasti. To byly vesnice, které byly zcela rozbořené, malá města také zničená, masové hroby v Izjumu,“ popisuje. Blyščyková říká, že ze začátku nemohla uvěřit hrůzám, které viděla. „V civilizovaném světě nás přišel nepřítel zabíjet, znásilňovat, ničit a rabovat.“ Dodává ale, že přes to věří v ukrajinské vítězství.