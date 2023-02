Okupovaný Mariupol hlásí výbuchy, donedávna byl za hranicí dostřelu Ukrajinců

Mariupolská městská rada oznámila, že výbuchy zazněly v areálu hutního závodu Iljič. „Existuje vysoká šance, že byl zasažen nepřítel, protože obloha je jasná – nic nenasvědčuje tomu, že by protivzdušná obrana okupantů fungovala,“ napsala rada na sociální síti Telegram. Poradce starosty Petro Andrjuščenko dodal, že další výbuch byl zaznamenán na letišti. Ukrajinska pravda píše, že okupovaným Mariupolem hřměly výbuchy už v minulých dnech. Ve středu se ozvaly dvě exploze také v závodě Iljič a další výbuchy byly slyšet v přístavu, kde okupanti skladují munici. V úterý byla podle Andrjuščenka zasažena ruská vojenská základna a sklad munice blízko letiště, dodal web Euromaidan Press. Město přitom dosud bylo mimo dostřel ukrajinských zbraní, neboť spojenci Kyjevu odmítali dodávat rakety s delším doletem. Nejnovější zásahy v Mariupolu proto nahrávají spekulacím, že Ukrajinci rakety s delším doletem už mají, uvádí Euromaidan Press s odkazem na web The Drive. Ruské útoky Jiné oblasti Ukrajiny hlásí ruské útoky. Správa Charkovské oblasti informovala o zásahu administrativní budovy ve městě Kupjansk. Pod troskami jsou nejméně dva lidé a zraněný je muž, který byl v době útoku poblíž budovy. Také v Kyjevě byl ve čtvrtek dopoledne vyhlášen vzdušný poplach, ve městě byly slyšet výbuchy, píše Ukrajinska pravda. Podle úřadů pracuje protivzdušná obrana, která cílí na ruský dron. Ukrajinské úřady před výročím posilují bezpečnostní opatření v některých částech země a připravují se na možný nárůst ruských útoků. Prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve varoval, že Rusko plánuje odvetný útok za loňské porážky a chystá se provést něco „symbolického“, píše The Kyiv Independent. Ministr školství Serhij Škarlet podle The New York Times doporučil školám po celé Ukrajině, aby do pátku přešly na dálkové vyučování. Uvedl přitom, že Rusko v minulosti provedlo údery na školy a další místa, kde se shromažďovali civilisté. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov listu Ukrajinska pravda řekl, že se ruské útoky očekávají ve čtvrtek a v pátek. „Nestane se nic neobvyklého. Je to normální snaha… Plánován je malý raketový útok,“ uvedl v rozhovoru Budanov a dodal: „Zažili jsme to více než dvacetkrát.“

Mimořádná opatření v Charkově či Chersonu Mimořádná opatření zavádějí podle listu The Kyiv Independent například města Charkov či Cherson, která jsou pravidelně cílem ruského ostřelování. Druhé největší ukrajinské město Charkov se nachází jen pár desítek kilometrů od hranic s Ruskem. „Mnoho lidí se ptá, zda mají jít do práce, nebo ne. Řekl jsem svým kolegům, že ti, pro které je to obtížné, kteří se bojí, mohou zůstat doma a pracovat na dálku,“ řekl starosta Ihor Terechov podle webu Suspilne. Část Chersonské oblasti na jihu země ukrajinští obránci loni dobyli zpět, část stále okupuje Rusko. Do soboty bude na Kyjevem kontrolovaných částech oblasti většina úřadů a podniků pracovat distančně, s výjimkou kritické infrastruktury. Místní administrativa jako důvod uvedla „možnou eskalaci nepřátelských akcí“ ruských sil. Úřady se snaží předejít většímu shlukování lidí, včetně front na poštách. Ve městě Cherson bude proto také omezena distribuce humanitární pomoci. Kyjev varuje před ruskými provokacemi Operační velitelství Sever ukrajinské armády mezitím upozornilo, že okupanti možná chystají k prvnímu výročí své plnohodnotné pozemní invaze provokace. „(Rusové) se připravují na možné provokace v den výročí své totální ofenzivy. Je pravděpodobné, že jejich cílem je obvinit ukrajinské obránce z narušení územní celistvosti,“ cituje agentura Ukrinform ze zprávy velitelství na sociální síti Telegram. Armáda uvádí, že rozvědka zaznamenala u hranic s ukrajinskou Černihivskou oblastí pohyb kolon vojenské techniky bez identifikačních znaků a s vojáky oblečenými v uniformách, které se podobají ukrajinským.