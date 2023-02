Zažila těžké měsíce na frontě, přišla o manžela. Bývalá zdravotnice z Bachmutu na Ukrajině zůstává

„Už tam bylo příliš mnoho lidí. Za den jich přivezli i padesát. Jednou přivezli takový malý balík, který se běžně používá na vojenskou stravu. A v něm byly ostatky dvou až tří lidí. Prostě už jsem to morálně nevydržela. Bylo to hodně těžké,“ popisuje bývalá ukrajinská armádní zdravotnice službu u Bachmutu.

To nejhorší přitom měla dávno za sebou. Dokázala zachránit desítky životů, ale ten manželův nikoliv. Přišla o něj dva dny po začátku invaze. „Přivezou zraněného a ty nemůžeš přemýšlet nad tím, že je ti těžko, protože ti chybí manžel.“

Darja dostala za svou službu ocenění od prezidenta Volodymyra Zelenského – stejné, jaké dostal i vrchní velitel armády Valerij Zalužnyj.

Nechci, aby to prožil někdo další

„Chtěla bych, aby nebylo žádné ocenění, nic z toho, co bylo. Nepotřebujeme hrdiny, potřebujeme děti,“ dívá se na záznam z vyznamenání Darjina matka Iryna Sverdljukova. Smrt zetě, ale také obavy o dceru, která odjela do místa nejtvrdších bojů, prožívala na dálku. Se svými dvěma mladšími dětmi odjela z Ukrajiny loni v březnu do Česka.

„Říkala jsem jí, ať tam (do Bachmutu) nejezdí, že nechci prožít znovu to, co jsem prožila na začátku války. Ona mi na to řekla: Já ale nechci, aby to prožil někdo další. Chodila jsem a nemohla jsem myslet na nic jiného. Představovala jsem si, že nad ní držím takovou ochrannou kopuli. Dcera neodpovídala na zprávy.“

Ve strachu o dceru prožila Iryna skoro půl roku. Setkaly se, až když Darja odešla z fronty. „Bylo to pro mě velmi těžké. Nevěděla jsem, jak se k ní chovat, protože si prošla hodně těžkými věcmi. Sama. Beze mě,“ popisuje Iryna.

Více než třináct set kilometrů je dělí i teď, Darja na Ukrajině zůstala a pracuje v armádní administrativě. Obě ale věří, že se to brzy změní.