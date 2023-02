Ohlédnutí speciál: Ruská invaze vyhnala z Ukrajiny přes osm milionů lidí

Cizinecké policii se od začátku války přihlásilo ke konci ledna zhruba 730 tisíc ukrajinských uprchlíků – nahlásit se musí do tří dnů od příjezdu do Česka. Tuto povinnost nemají děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu. Momentálně v Česku podle odhadů úřadů z konce ledna pobývá kolem 300 tisíc ukrajinských uprchlíků a jejich počet se nijak razantně nezvyšuje.

„Zdá se mi, že i vy, Češi, se díváte na Ukrajince jinýma očima. Nejsou to jen pracovití lidé, kteří mohou dělat dobře svou práci, ale jsou to i stateční lidé, stateční vojáci, kteří dokážou i za cenu svého života bránit nejen svou vlast, ale i celou Evropu,“ dodal Perebyjnis.