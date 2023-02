Z Oděsy uprchla po prvních ruských útocích. Po roce se ukrajinská zpěvačka vrátí na jeviště v Česku

Ve sboru jsou s Olhou další čtyři uprchlice. V září prošly konkurzem do chystané inscenace Bakchantky ve Stavovském divadle. „Je to pokračování mého života, který jsem měla do války, a jsem moc ráda, že můžu být součastí takového hezkého představení v České republice,“ popisuje svou motivaci.

„Když je možnost získat pro tento úkol špičkové zpěvačky evropského formátu, u kterých ještě navíc dojde k tomu, že se nemohou věnovat své profesi,“ dodává režisér inscenace Jan Frič k výběru Olhy.

Kromě divadla pracuje i jako učitelka zpěvu. Otec rodiny, který také pokračuje ve svém oboru, se v Praze uplatnil jako vědec. „Nečekáme na nic. Jen prostě žijeme a snažíme se být mezi Čechy a nevadit ostatním. Prostě pokračovat svůj život. Teď už v České republice,“ uzavírá Olha.