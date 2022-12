Od Patriotu musíme mít realistická očekávání, říká bývalý velitel amerických vojsk v Evropě

Hodges uvedl, že na něj Zelenskyj dělá nyní ještě větší dojem než dříve. „Navštěvuje své vojáky, jezdí tam, kde se odehrávají intenzivní boje. A pak se vypraví do Spojených států, kde pronese opravdu velmi silnou a důraznou řeč před americkým Kongresem, setká se s americkým prezidentem. To je úplně jiné než styl Putina, který nikoho neinspiruje. Ten lidem vnukává jen strach,“ podotkl Hodges.

Baterie Patriot, kterou Spojené státy Ukrajině dodají, je podle armádního činitele nejlepším druhem této zbraně své kategorie. „Zlepší to bojeschopnost Ukrajiny, ale musíme mít realistická očekávání. Baterie, to je asi šest raketometů. Jestliže se dobře začlení do již existující protiraketové obrany Ukrajiny, tak pomůže ochránit třeba jedno město. A to je všechno,“ upozornil.

Varoval také, že Írán uvažuje o balistických střelách pro Rusko. „A to by mohla být další hrozba. Patrioti jsou výborní a dokáží vyřadit balistické střely,“ dodal.

Získat Krym

Podle Hodgese je už nyní do bojů zapojeno Bělorusko. „Dovoluje Rusku, aby se tam cvičili vojáci a mohli případně zaútočit,“ sdělil. Nemyslí si ale, že by se zapojili přímo běloruští vojáci. „Mají asi tak deset taktických skupin a myslím si, že jsou hůř vybaveni než Rusové,“ řekl s tím, že právě to si uvědomuje i běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.

Hodges věří, že do konce srpna bude osvobozen Krym. Podotkl, že kdyby ho Ukrajina neměla, nemohla by být bezpečná. „Nemohla by znovu vybudovat ekonomiku. Získat Krym je podstatné pro vítězství a bezpečí Ukrajiny,“ zdůraznil.