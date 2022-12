V Kyjevě lze výpadek proudu přečkat třeba i ve vězení. Město zřídilo přes pět set „center nezlomnosti“

„Každé čtyři hodiny proud vypínají. Ráno, kolem oběda a večer,“ říká jedna z obyvatelek Kyjeva. Úřady vypínají proud podle pevně daných rozvrhů, ne vždy se ale dodržují. Během výpadků je proto velmi nebezpečné jezdit výtahem. Obyvatelé do nich pro případ nouze dávají jídlo a pití, kdyby v nich uvázli.

„Už jsem tady byla víckrát. Můžu si tady nabít telefon, dát si horký čaj i pracovat,“ říká obyvatelka hlavního města Diana.

Aby mělo k proudu přístup co nejvíce lidí, zřizuje Kyjev centra nezlomnosti i na dost zvláštních místech. Řada lidí se může ohřát třeba i přímo ve vězení. „Některým lidem možná přijde divné chodit do vězení, když v něm nepracují. Byla to však iniciativa ředitele, abychom pomohli lidem, kterým je chladno,“ podotkla mluvčí vězeňské služby Anastasia Havralenko.

Maminky se tam mohou starat o děti, když si nabíjejí telefon. Podobných center nezlomnosti je po celém Kyjevě víc než pět set. Podle obyvatel ale pro tři a půl milionu lidí jejich kapacita nestačí.