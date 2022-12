Čtyři roky místo jednadvaceti. Soud kvůli změně legislativy snížil muži trest za účast v bojích na Ukrajině

Odvolací Vrchní soud v Praze v úterý snížil trest bývalému vojákovi Martinu Sukupovi, který se mezi lety 2014 a 2018 na straně Ruskem koordinovaných sil aktivně zapojil do bojů proti Ukrajině, z jednadvaceti let na čtyři roky vězení. Pražský městský soud muže původně odsoudil za teroristický útok a účast na teroristické skupině, odvolací senát ale muže v úterý potrestal za účast na nestátní ozbrojené skupině, za kterou hrozí maximálně pětileté vězení. Trestný čin přibyl do zákoníku letos v červnu. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Muž byl souzen jako uprchlý.