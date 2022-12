U půjčky EU Ukrajině se počítá s variantou s Maďarskem i bez něj, řekl náměstek Kurfürst

Rada Evropské unie v sobotu oznámila dohodu o legislativním balíčku, který umožní poskytnout Ukrajině příští rok půjčku. Návrh předloží Evropskému parlamentu k případnému přijetí příští týden. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v sobotní tiskové zprávě uvedl, že díky legislativě může země napadená Ruskem počítat s finanční pomocí EU po celý příští rok. Česko Radě EU do konce roku předsedá.

Podle informací agentury DPA Maďarsko hlasovalo proti, přestože půjčka vyžaduje jednomyslnost. Stanjura ale už dříve uvedl, že ostatní unijní státy připraví variantu, jak poslat Kyjevu peníze i bez maďarské účasti.

Kurfürst v nedělních Otázkách Václava Moravce řekl, že je stále ještě možné, že Maďarsko bude souhlasit. Připravené rozhodnutí podle něj nyní počítá se dvěma variantami. „V případě, že by Maďarsko změnilo názor, budou garance dávány rozpočtem EU, tedy celou sedmadvacítkou. V případě, že Maďarsko souhlasit nebude, bude návrh stejně schválen, akorát garance budou dávány dvaceti šesti členskými státy, bez Maďarska, na základě bilaterálních dohod o garancích mezi každou tou členskou zemí a Evropskou komisí,“ vysvětlil.

O prostředcích pro Ukrajinu budou příští týden jednat lídři členských zemí EU na svém summitu. Podle Kurfürsta se stále ještě čeká, jestli s Maďarskem nebude možné najít řešení. „Jsme stále připraveni případně ještě svolat i mimořádné jednání ministrů financí,“ oznámil.

Náměstek věří, že osmnáct miliard eur pro Ukrajinu už je téměř jistých. „O co se velmi usilovně bude snažit české předsednictví, je, aby ta první platba směrem do Ukrajiny proběhla už v lednu,“ řekl. „Je to přímá rozpočtová pomoc a my bychom rádi, aby z těchto osmnácti miliard byl jakýsi předvídatelný mechanismus, kdy by ukrajinský rozpočet byl schopen počítat ze strany Evropské unie s 1,5 miliardy eur každý měsíc,“ uvedl Kurfürst s tím, že podobný mechanismus i částku mají Spojené státy.

Ukrajinskému rozpočtu podle náměstka každý měsíc chybí asi čtyři miliardy eur. „To znamená, že Evropská unie a Spojené státy by daly to hlavní a další donoři by případně přispěli,“ dodal.