Pyrotechnici u Mykolajiva nestíhají likvidovat výbušniny po ruských jednotkách. Povolali proto na pomoc kolegyni

„Měli jsme opravdu hodně výjezdů. Ne jeden nebo dva denně, ale i patnáct. Bylo to hodně práce,“ říká policistka z Mykolajiva. Pyrotechnici prohledají určený prostor, a pokud to jde, odhalenou munici řízeně odpálí.

Práci celé jednotky ovlivňují neustálé protiletecké poplachy. Na základně si vybudovali celou síť krytů. Pyrotechnici protiletecký poplach neignorují. Zároveň je jim jasné, že hned po jeho skončení budou mít další práci.

Za poslední měsíce Olexandra viděla už tolik tragédií způsobených raketami a kamikadze drony, že nic nepodceňuje ani mimo službu. „Doma spím v chodbě, protože bydlím v sedmém patře. Možná se nic nestane, ale hrozba je reálná. Proto je nutné stále dbát na bezpečnost,“ tuší.

Výbuchy, až se třese země

Pokud nemají výjezd, členové jednotky se neustále vzdělávají. Ruské síly totiž používají modernizovanou nebo různě upravenou munici. Pyrotechnická služba vznikla v Mykolajivské oblasti v roce 1998. Dnes ji vede Anatolij Čečelnickyj, který je prototypem klidného a rozvážného muže zneškodňujícího výbušniny. „Olexandra je první ženou, která u nás slouží. Do roku 2022 jsme tu dívky neměly,“ podotýká velitel policejní pyrotechnické služby Mykolajiv.

Olexandra vzpomíná na jedno z prvních nasazení. Likvidovala s kolegy velké množství munice v zákopech, které opustily ruské síly. Kvůli vlastní bezpečnosti ji řízeně odpálili všechnu najednou z kilometrové vzdálenosti. „Byl to tak obrovský výbuch, že se zatřásla země. Trochu jsem se lekla. Ale zároveň mě to povzbudilo. Pochopila jsem, že je to skutečná práce, která se mi bude líbit,“ říká pyrotechnička.

Olexandra je jednou z desetitisíců Ukrajinek, které se po začátku ruské invaze rozhodly vykonávat povolání dříve považovaná především za mužská, a pomáhat tím své zemi. Je přesvědčená, že toto jejich rozhodnutí výrazně ovlivní i poválečný rozvoj státu.