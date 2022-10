Evropa mluví o Marshallově plánu pro 21. století. Má zrekonstruovat ukrajinskou ekonomiku

„Nemůžeme ztrácet čas, rozsah destrukce je ohromný. Světová banka odhaduje náklady na škody na 350 miliard eur,“ oznámila na konferenci von der Leyenová. Kyjev tvrdí, že oprava škod způsobených ruským bombardováním vyjde jeho zemi až na 750 miliard dolarů.

Političtí lídři, zástupci hospodářského sektoru a vývojáři z desítek zemí světa představili svou vizi budoucí Ukrajiny jako člena Evropské unie, který bude patřit k zemím stavějícím na moderních technologiích, a jako hlavního vývozce zelené energie na kontinentu.

„Rakety a útoky íránských dronů zničily víc než třetinu energetického sektoru. A to nás čeká zima. Stále tomu můžeme čelit. To je podle mě cílem této konference. Žádám vás, abyste to všechno zvážili,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videohovor.

Rekonstrukce bude stát násobky ročního ukrajinského HDP, tvrdí ekonom

Podle ekonoma Zahradníka však odhad Světové banky pochází zhruba z poloviny letošního roku. „Od té doby bohužel kvůli válce ukrajinské hospodářství a infrastruktura utrpěly další ztráty, netroufám si tvrdit, že až dvojnásobné, ale mezi 350 a 750 miliardami to bude,“ míní.

Zahradník nicméně podotkl, že dva typy finanční podpory se realizují už v současné době – jednak je to podpora kyjevských vojenských výdajů a jednak je to podpora, která je určena na to, aby Ukrajina mohla fungovat v reálném čase, tedy makrostabilizační podpora. „Ta v součtu jak ze zdrojů EU, tak jednotlivých členských států dosahuje zhruba 19 miliard eur a samozřejmě na to musí navazovat to, že až jednou nastane příměří, tak bude zapotřebí ukrajinskou ekonomiku postavit na nohy,“ předesílá ekonom.

Za rok 2021 ukrajinský HDP činil podle Zahradníka zhruba 160 miliard eur. Z hlediska nákladů rekonstrukce je tedy potřeba se bavit o násobcích stávajícího HDP. „Jde o velice robustní částku, kterou ukrajinská ekonomika není schopna v krátkém čase mobilizovat. Má jít o rekonstrukci směrem k zelené energetice a k tomu, aby Ukrajina přispěla energetické soběstačnosti a odolnosti Evropy a současně se stala velmi významným přispěvatelem technologického rozvoje. To je oblast, kde Evropa vůči Spojeným státům i Číně poměrně silně zaostává. A Ukrajina zejména z pohledu lidských zdrojů má dost slušné vybavení k tomu, aby Evropě mohla pomoci,“ domnívá se ekonom.