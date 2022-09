Dnipro neděsí jen ostřelování. Obavy má i z napětí v Záporožské jaderné elektrárně

„Město Dnipro se nachází na hranici potenciálně nebezpečné zóny,“ uvádí ekolog Oleksij Anhulec, který je členem městské rady.

Zatímco úřady v Záporoží už cvičí na případnou nehodu a rozdávají jódové tablety, v případě Dnipra to má Anhulec za předčasné, stejně jako úvahy o zvládnutí větších evakuací. Vedení města podle něj pravidelně jedná a doufá, že nakonec zbytečně. „Myslím, že je pravděpodobnější nějaký lokální únik radiace než velká nehoda s globálním dopadem.“

Ne vše jde ale plně předvídat, zvlášť u katastrof. Šíření radiace by ovlivnila závažnost nehody i síla a směr větru, které se každý den mění. „Směřovalo by to přes Černé moře, potom na jih Ruské federace, částečně na Kavkaz,“ přibližuje ekolog. Případná konkrétní opatření zatím Dnipro i z taktických důvodů příliš nekomentuje.

Na monitorovací stanice město spoléhat nemůže

Pokud by bylo město odkázáno jen na své zdroje, podezřelé hodnoty radiace by poznalo díky monitorovacím stanicím. Ve městě jsou dvě, právě v té nejcitlivější době se na ně přitom Dnipro nemůže spolehnout. Stanice stály desítky milionů hřiven, i samotné fungování je ale drahé. „Bohužel kvůli nedostatku peněz jsme museli provoz stanice přerušit,“ konstatuje ekolog Anhulec, který o to více sleduje oficiální data.

Anhulec říká, že je pro něj zásadní bezpečnost lidí. On sám by elektrárnu vypnul úplně, ale přiznává, že odstavit zdroj pětiny energie v zemi nejde ze dne na den. Pokud tak neučiní válka.