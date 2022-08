Vezmeme si zpět vše, co nám patří, řekl Kuleba v rozhovoru pro ČT

Každá válka je ukončena diplomatickým jednáním. Mým úkolem jako ministra zahraničních věcí je, až ta chvíle jednou přijde a my se společně posadíme k vyjednání dohody, aby Ukrajina byla v nejsilnější možné pozici. Aby bylo míru dosaženo na základě našich požadavků. To znamená naprosté obnovení ukrajinské teritoriální integrity.

My jsme nikdy neopustili nebo se nevzdali snahy o osvobození veškerých svých území. Každý den je naše armáda soustředěná na hlavní cíl. Tím je zastavit postup ruské armády a zatlačit ji zpět. Budeme postupně osvobozovat svou zemi – vesnici po vesnici, město za městem. V současné chvíli se zvláště zaměřujeme na jižní oblast země kvůli neustávajícím pokusům Ruska anektovat tato území. My jim to nedovolíme a nakonec uspějeme.

Uběhlo už šest měsíců od začátku ruské invaze na území vašeho státu. Na samém začátku války, v prvních hodinách a dnech, jaká byla vaše očekávání? A naplnila se?

Popravdě řečeno, nikdy jsem nevěřil, že Rusko může uspět a vždy jsem věděl, že jejich agrese je odsouzena k neúspěchu. Čekal jsem, že Ukrajina zaplatí vysokou cenu kvůli velikosti ruské armády a také krutosti, s jakou se do války pustili. Abych k vám ale byl skutečně upřímný, nečekal jsem, že tato válka bude trvat šest měsíců. Teď už to samozřejmě vnímám jinak. Chci ale zdůraznit, že Ukrajina bude bojovat tak dlouho, dokud bude třeba bránit naši zemi. My se nikdy nevzdáme.

Znamená to dostat pod kontrolu i Krym a celý Donbas?

Všechno. Veškerá ukrajinská území v našich mezinárodně uznaných hranicích. Nechceme nic, co patří Rusku. Vezmeme si ale zpět všechno, co patří nám.

Někteří západní politici navrhují uzavření obchodu mezi Kyjevem a Moskvou, který by znamenal, že se Ukrajina vzdá části svého území výměnou za mír s Ruskem. Jak by podle vás na takový obchod reagovala ukrajinská společnost?

My radíme těmto politikům, aby si takové nápady nechali pro sebe.

Kuleba: Dary ve výši 1968 mě obzvlášť dojaly

Jak moc důležité jsou pro Ukrajinu a vás osobně návštěvy zahraničních politiků v Kyjevě a na Ukrajině? Jedním z prvních byl v březnu předseda české vlády Petr Fiala (ODS). Jak moc potřebné jsou takové kroky?

Váš premiér ukázal, že je statečný muž. Přijel na Ukrajinu ve chvíli, kdy byla situace velmi nejistá, a to včetně bezpečnostní situace v Kyjevské oblasti. On navíc přijel dřív, než se to stalo určitým trendem mezi zahraničními politiky. My si to vždy budeme pamatovat.

Ještě víc vnímáme a oceňujeme pomoc, kterou obyvatelé České republiky poskytli Ukrajině a Ukrajincům. Tady v Praze velmi silně cítím, že zde v české společnosti a mezi českými politiky panuje hodně silné pochopení, že náš boj je zároveň vaším bojem. Byl jsem zvlášť dojat dary ve výši 1968 korun.

V posledních měsících před začátkem války varovala současná americká administrativa často před ruskou invazí a říkala, že o ní Vladimir Putin už rozhodl. V posledních dnech před invazí se ozývalo mnoho hlasů, že zbytečně straší. Jaké byly vaše pocity v těch dnech? Pravděpodobně jste věděl, co se chystá.

Byli jsme v extrémně složité situaci. Všichni zvažovali situaci a vlastně posuzovali naši budoucnost a bezpečnost naší země. Slýchali jsme různé hlasy a máte pravdu, že nás některé evropské státy vyzývaly, ať nepřeháníme ohledně hrozeb. Byly země, které si myslely, že diplomatické řešení je pořád hlavní možností. Spojené státy byly jiného názoru. Měli jsme nějaké obtíže s jejich posouzením situace, ale nakonec se vše v dobré obrátilo.