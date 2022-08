„Po půlroce války je ruský postup menší, než bych čekal,“ řekl politolog Kofroň

„Na severu, kde se Rusové dostali poměrně daleko a určitě nelze jejich počáteční postup označit za pomalý, terén naopak výrazně nahrál tomu, že Ukrajinci, přestože zmobilizovali pozdě, dokázali Rusy zpomalit. Rusové sice postupovali, ale měli velké problémy, třeba se zásobováním, a jejich útok na Kyjev nakonec vyzněl do ztracena. Na jihu to byl úplně jiný příběh, a během zhruba týdne se Rusové přiblížili k Mariupolu, což bych také čekal, že jim bude trvat alespoň dva nebo tři týdny,“ zhodnotil Kofroň.

Co bylo podle něj nejpřekvapivější: Rusům se už první den podařilo dostat k Dněpru a v průběhu tří dnů se jim podařilo řeku bez problémů překonat a vytvořit si tam předmostí, což je naopak něco, co by prý vůbec nečekal. „Tehdy mě postup Rusů vskutku šokoval a říkal jsem si, že za dva až tři týdny může být s Ukrajinou konec,“ přiznal politolog.

Kofroň v úvodu řekl, že ukrajinská armáda prvního půl roku války zvládla lépe, než čekal. „Člověk si dokázal představit, že z toho bude velmi krvavý konflikt, že Rusové budou mít deset tisíc mrtvých a několik desítek tisíc raněných. I při takto krizovém scénáři pro Rusy jsem se nicméně domníval, že budou schopni získat aspoň jedno klíčové město, jako je například Charkov. To se jim však nepovedlo. Povedlo se jim sice zabrat poměrně velkou část území Ukrajiny, ale rozhodně je to menší část, než bych čekal,“ podotkl.

„Tato část politického rozhodnutí tudíž zkrátka přišla pozdě, na druhou stranu si myslím, a berte to jen jako hypotézu, že tohle Rusy ještě víc utvrzovalo v tom, že se Ukrajinci bránit nebudou, takže 'odflákli' svou přípravu. Místo aby si to pečlivě naplánovali a zvážili, čeho jsou a čeho nejsou schopni, vyrazili na Ukrajince v domnění, že se jim okamžitě vzdají, což se zkrátka nestalo. Přestože tedy Ukrajinci reagovali pozdě, díky ruské nepřipravenosti byli schopni dosáhnout relativně dobrého výsledku,“ soudí politolog.

Ukazuje se, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minimálně od klimatické konference v Glasgow na začátku listopadu 2021 věděl o tom, že se Rusové chystají na útok. Kofroň se domnívá, že první fáze války přesto neodpovídá tomu, že by Ukrajinci byli připraveni. „Navzdory tomu, že Zelenskyj udělal pak spoustu dobrých rozhodnutí, tak přesně před válkou udělal velkou chybu s pozdní mobilizací. To se pak projevilo právě třeba na jihu, kde Ukrajinci žádné významné síly neměli a reagovali pozdě. Vytvořili si situaci, kterou dodnes musí velmi složitě řešit.“

„Ukrajina nevítězí, pouze se efektivně brání“

Obrat nastal poté, co se Rusové několikrát pokusili neúspěšně obklíčit Kyjev a následně se ze severu stáhli. Kofroň zmínil, že dlouhé obkličování Kyjeva bylo ruskou taktickou chybou. „Ztráceli tam velké množství jednotek, a od konce čtvrtého nebo pátého dne bylo jasné, že se jim to spíše nepovede. Místo zbytečných pokusů o dobytí Kyjeva mohli přesunout své jednotky a pokusit se například obklíčit ukrajinské síly na Donbase.“

„Samozřejmě, pokud by Kyjev padl, je možné, že by prezident Zelenskyj neváhal opustit město a tím pádem by klesla i ukrajinská morálka a vůle bojovat. Nicméně to se nestalo, a tak si Rusové tou snahou dobýt Kyjev odčerpali poměrně velké množství sil,“ míní.

Na začátku to podle Kofroně vypadalo tak, že se Rusové pokusí obklíčit zbytkové části Doněcké a Luhanské oblasti, kde byly koncentrovány poměrně velké síly Ukrajinců. Kdyby se jim to povedlo, Ukrajincům by se pravděpodobně rozpadla fronta. „Nicméně, už někdy na začátku června bylo jasné, že toho Rusové nejsou schopni a v tomto smyslu tedy Ukrajinci defenzivně zvítězili. Jiná věc je, že nebyli schopni uhájit zbytky Luhanské oblasti, Rusům se zde povedl dílčí úspěch. Nedá se tedy říci, že Ukrajina vítězí; Ukrajina se efektivně brání. Vítězství však vypadá trochu jinak,“ soudí Kofroň.