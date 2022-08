Přerušení dodávek do Česka bylo kvůli přemíře opatrnosti, řekl Bartuška. Vztahy Ukrajiny a Ruska se ale podle něj bortí

„To, co se reálně stalo, byla vysoká míra opatrnosti, která nebyla namístě,“ prohlásil zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška v souvislosti se zastavením dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba do Evropy. Podle něj jsou nyní banky i pojišťovny se vším, co se týká Ruska, příliš opatrné. Dodal nicméně, že jak Rusku, tak Ukrajině se situace do jisté míry hodila.