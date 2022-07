„My se bráníme.“ Desetiletá šampionka v dámě získala hrou peníze na pomoc ukrajinské armádě

Valerija Ježovová oslovovala kolemjdoucí na ulici, aby si s ní zahráli dámu. „Řekla jsem jim: Když vyhrajete, nemusíte darovat žádné peníze, pokud ale prohrajete, žádám vás o dar,“ popisuje. Svým soupeřům zatajila, že doma na poličce má kompletní sadu trofejí z mistrovství světa své kategorie. Během zhruba týdne získala v přepočtu osmnáct tisíc korun.

„Za mámou přišli lidé a chtěli, ať ty peníze dáme jejich nadaci. Ale my si nemohly být jisté, zda jsou čestní a sbírky opravdové,“ říká Valerija Ježovová. Zvolila proto sbírku svého oblíbence, baviče Sergeje Prituly, jenž sbírá prostředky třeba na nákup útočných tureckých dronů bayraktar.

„Bylo to dojemné, nejprve se smál, přišlo mu to vtipné. Pak ale vytáhla peníze a jeho reakce se změnila,“ říká k předání získaných financí Valerijina matka Ljubov Kvitka-Ježovová. Bavič při předání neudržel slzy v očích. „Za prvé vím, že se za to nakoupí zbraně, které pomohou armádě. A za druhé, že jsme nikoho nenapadli. My se bráníme,“ zdůrazňuje hráčka dámy.