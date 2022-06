Česko hodlá v čele EU prosazovat další podporu Ukrajiny, řekl Lipavský

Řešila se i potravinová krize

Mezi hlavní témata, o nichž se ministři hovořili, byla pokračující ruská blokáda ukrajinských přístavů, která vede k nedostatku obilovin zejména v afrických zemích. Také tento problém se patrně bude řešit za českého předsednictví, neboť snahy o zajištění dostatečného vývozu zatím nevedly k výsledkům. „Je to promyšlený pokus, jak ve světě způsobit hlad k vytvoření tlaku. Na svět, na Evropskou unii, na Ukrajinu,“ prohlásil po jednání Borrell.

Unijní diplomacie se podle něho v současnosti snaží africkým zemím vysvětlit, že za nedostatek potravin nemohou unijní sankce, které se na jejich vývoz nevztahují, ale ruská blokáda. Moskva však tvrdí opak a podle některých ministrů včetně Lipavského je zatím její propaganda v Africe úspěšnější. Borrell prohlásil, že odeslal všem africkým ministrům zahraničí dopis, kde situaci objasňuje.

EU podle Borrella doufá, že se podaří dosáhnout dohody v rámci OSN, a podporuje plán vytvoření bezpečného námořního koridoru, kterým by se mohl vývoz ukrajinské pšenice a dalších zemědělských produktů opět rozjet. Dosavadní pokusy o jednání, v němž se k roli prostředníka hlásí Turecko, však posun nepřinesly.

„Další varianta je, že to bude Ukrajina schopna zabezpečit svými vojenskými silami, na to by ale musela dostat příslušné prostředky a to je potom na konkrétních státech, které takové systémy mají,“ řekl Lipavský, podle něhož Česko vojenské vybavení pro zabezpečení ukrajinských lodí poskytnout nemůže.