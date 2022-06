„Došlo k nemyslitelnému,“ kritizoval Lavrov tři balkánské země NATO, které mu neumožnily let do Srbska

„Došlo k nemyslitelnému,“ řekl Lavrov podle agentury TASS o „bezprecedentním rozhodnutí“ některých členských zemí Severoatlantické aliance. „Nikdy nepodnikneme nic, co by ještě více zhoršilo styky mezi národy,“ odpověděl ministr podle agentury Interfax na otázku ohledně případné ruské odvety.

Kommersant: Vučičovi může vyhovovat, že Lavrov nepřiletí

Lavrov se měl v Srbsku setkat s prezidentem Aleksandarem Vučičem či patriarchou tamní pravoslavné církve Porifijem. Vučić podle agentury AP uvedl, že se setkal s ruským velvyslancem, který jej informoval o důvodech, proč se Lavrovova návštěva nemůže uskutečnit.

Ruský deník Kommersant v neděli na svém webu s odvoláním na vlastní zdroje napsal, že uzavření vzdušného prostoru sousedních zemí pro letadlo ruského ministra může Vučičovi vyhovovat. Podle deníku by si totiž přál, aby Lavrovova návštěva byla odložena, anebo se uskutečnila pokud možno nepozorovaně, aby nepokazila vztahy Srbska se Západem.

Web Balkan Insight (BI) upozornil, že tři dny po Lavrovově plánované návštěvě, konkrétně tento pátek, má do Srbska dorazit německý kancléř Olaf Scholz. A Vučić podle BI připustil, že kdyby Scholz svou cestu kvůli předchozí Lavrovově návštěvě zrušil, byla by to špatná zpráva.

Kandidátská země EU i spojenec Ruska v Evropě

Téměř všechny země Evropské unie a také Velká Británie uzavřely ruským letadlům svůj vzdušný prostor po zahájení ruské pozemní invaze na Ukrajinu z 24. února, zatímco Srbsko je jedním z mála spojenců Ruska v Evropě. Srbsko nezavedlo sankce proti Moskvě. Od roku 2012 je oficiálně kandidátskou zemí na členství v EU.

Začátkem března se v Bělehradu demonstrovalo na podporu počínání Ruska proti Ukrajině. Srbsko prakticky úplně závisí na dodávkách ruského plynu, ale jeho loajalitu vůči Moskvě budí také skutečnost, že Rusko podporuje Bělehrad v neuznávání nezávislosti Kosova.