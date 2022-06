Uprchlice se cítí provinile, řekla manželka ukrajinského velvyslance. Děti ve válce dospěly

To, že se v její domovině rozpoutá válka, manželka ukrajinského velvyslance v Praze očekávala. Když však oznámení začátku invaze skutečně přišlo, silně ji zasáhlo. „Člověk vždycky nechává prostor naději,“ uvedla. „V duchu si říká, že to není možné. Aby se ve 21. století někdo odvážil něčeho tak absurdního a úplně neracionálního.“

Ukrajinský národ podle ní zažívá ponížení. Postihuje i ženy, které před válkou prchly do bezpečí na Západ. „Jsou sklíčené pocitem, že utekly, že tam nechaly svou zem a své manžely. Že udělaly něco nepěkného vůči své vlasti,“ popsala Perebyjnisová. Uprchlice jsou přitom ale podle ní hrdinky. „Říkám jim, že jako občanky a matky ale musely zachránit děti. To je naše budoucnost,“ řekla.

Děti jsou dospělejší než rodiče

Nejvíce ji překvapuje přístup právě ukrajinských dětí. Často jsou podle ní vyspělejší než jejich rodiče. „Na to člověk nemůže být připravený,“ řekla. Zaskočil ji například asi šestiletý chlapec, který nechtěl odpovědět na otázku, odkud pochází. „Odpověděl, že to už nemá cenu říkat. Že to místo už není,“ přiblížila.

„Nebo holčička z Charkova, která, když jsme přišli do metra a koukala kolem sebe, řekla: ‚Tak sem by se vešlo lidí.‘ To dítě už bere dopravní prostředek z hlediska připravenosti k válce,“ popsala Perebyjnisová. „My dospělí to teď máme opravdu těžké. Máme úkoly na roky dopředu, jak se před dětmi vůbec ospravedlnit,“ řekla.

Uprchlíkům v Česku podle ní nejvíc schází komunikace. Potřebují se setkávat a mluvit se svými krajany. Takové místo, kde by sdíleli i praktické záležitosti, ale zatím chybí. „Kam by mohli přijít a popovídat si se svými o tom, co chápají bez zbytečných slov,“ přiblížila. Velkým problémem je například hlídání dětí, řada matek je schopná najít si v tuzemsku zaměstnání, ale nemohou nechat malé děti o samotě. Uprchlíci by ale také ocenili, kdyby mohli společně zavzpomínat. „Většina z nich už má koho oplakávat,“ uvedla.