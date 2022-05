Rusové cíleně ničí památky. Chovají se jako barbaři, říká ukrajinský ministr kultury

Říká se, že bez kultury národ neexistuje, a možná proto okupanti ničí ukrajinská muzea. Víme, že ze tří muzeí v Mariupolu ukradli asi tři tisíce exponátů. Myslíte si, že se někdy vrátí?

Vypadá to, že Rusové schválně ničí objekty kulturního dědictví. V současné době evidujeme takových objektů 350, které byly buď částečně, nebo úplně zničeny, například Muzeum Grygorije Skovorody ve vsi Skorovodinivka. Nachází se uprostřed polí, není tam žádná infrastruktura.

Jde také o chrámy různého vyznání – ty činí asi sto třicet ze zasažených objektů. Stříleli na ně i přímo na ikony, svatým do očí. Chovají se opravdu jako barbaři, loupí a kradou i v soukromých sbírkách. My to sledujeme, ale máme určité otázky i vůči některým ředitelům muzeí. Někteří z nich dělali všechno, co se dalo, aby muzea zachránili, jiní ne.

Když už hovoříme o unikátních budovách, kolik jich je a jak je budete obnovovat?

Jde o 350 budov ve třech oblastech – Kyjevské, Sumské a Černihivské. Už jsme vytvořili seznam a předali jsme jej ministerstvu infrastruktury. Již nyní se rozbíhají obnovovací práce, především na těch objektech, kde poškození nejsou velká, protože zatím nemáme možnost obnovovat ty značně poškozené. Na seznamu máme nejen kulturní instituce, ale i kulturní památky.