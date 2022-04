Ukrajina možná rychle získá kandidátský status, členství v EU je však daleko, míní zvláštní zmocněnec

video Události, komentáře: Jaroslav Kurfürst ke vstupu Ukrajiny do EU

Podle Kurfürsta je reálné, aby Ukrajina dostala status kandidátské země EU. Nebude to ale jednoduché, protože by to byl zlom v politice EU k zemím východního partnerství.

„Status kandidátské země znamená, že EU řekne 'ano, tato země může začít vyjednávat a vést jednání, která jednou povedou k členství'. V tuto chvíli Ukrajina byla součástí Východního partnerství a EU nikdy neřekla, že tyto země s evropskými aspiracemi mají takzvanou evropskou perspektivu, což je možnost členství,“ vysvětlil zvláštní zmocněnec.

EU před 30 lety byla jinou

Podle Kurfürsta každý, kdo do procesu vidí, tak ví, že EU nedávala Ukrajině naději na zrychlený vstup. Zatím se hovoří jen o prvním kroku, tedy udělení kandidátského statusu. A to je politické rozhodnutí, které má svoje procedury. Podle Kurfürsta jsou nyní zrychlené, stále je to ale jen začátek dlouhých přístupových rozhovorů.

„Evropská unie, do které vstupovalo Česko nebyla tak hluboce integrovaná, a tím jak postupuje evropská integrace, tak akcesní rozhovory jsou stále komplexnější a tudíž i delší. EU před 30 lety byla jinou EU, než je dnes,“ míní Kurfürst.

Podle něj nelze odhlédnout od toho jaká byla Ukrajina před válkou, především že jevila velké nedostatky v oblasti právního státu. To významně ovlivní přístupové rozhovory, protože EU nedopustí, aby do ní vstoupil nepřipravený stát, který například nemá nezávislou justici nebo je v něm vysoká míra korupce.