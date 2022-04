V Česku začalo pracovat téměř 13 tisíc lidí uprchlých z Ukrajiny

Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se v pondělí nahlásilo zhruba 3500 běženců, celkově jich policie registruje téměř 149 700. Děti do 15 let se registrovat nemusí.

Pobočka v hale číslo 29 je určená speciálně pro podávání a zpracování žádostí o dávku, na místě je proto klientům k dispozici tlumočník. Na humanitární dávku ve výši pět tisíc korun měsíčně mají nárok uprchlíci, kteří dorazili do Česka po 24. únoru, kdy Rusko zahájilo útok na Ukrajinu. Lidé, kteří získali ochranu či vízum ke strpění, mohou v případě potřeby dostat podporu opakovaně ještě v pěti dalších měsících. Dávku vyřizují úřady práce a lze o ni požádat také přes on-line aplikaci .

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300 tisíc. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Praha stihne přestěhování centra v termínu

Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik resortu vnitra jich v neděli bylo v hlavním městě zhruba 63 400. Také vytíženost pražského asistenčního střediska v Kongresovém centru ale poslední dobou klesá. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu pomohlo centrum více než 65 600 běžencům.

Hlavní město stihne podle primátora přestěhovat asistenční centrum z Kongresového centra Praha (KCP) do Vysočan v původně avizovaném termínu do 14. dubna. Stát by podle Zdeňka Hřiba (Piráti) měl vyčlenit ubytovací kapacity pro větší skupiny uprchlíků, které chtějí zůstat pohromadě.

Centrum by se mělo přestěhovat do budovy u metra Vysočanská, kterou městu zdarma poskytla firma Central Group. Přesné datum přesunu město ohlásí v následujících dnech. Nyní se v budově uklízí, rozmísťuje nábytek, vyznačují se přístupové cesty a parkovací místa, popsal Hřib.

Během stěhování se KCP jeden večer zavře, přes noc hasiči přestěhují zbytek vybavení a druhý den se centrum otevře již ve Vysočanech. „Většina technologií tam bude vybudována dopředu,“ dodal šéf pražských hasičů Luděk Prudil. Centrum bude otevřeno i přes Velikonoce. Kapacita bude oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až zhruba 2700 lidí.