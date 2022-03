„Už nemáme žádný domov, zbyly jen vzpomínky.“ Uprchlíci popsali hrůzu Mariupolu

Z Mariupolu prakticky není úniku. Rusové bombardují i humanitární koridory. S nasazením života se utéct povedlo Iryně s rodinou. V Čechách jsou týden.

„Bolí to. Bolí to. Je to moje rodné město. A ono už prostě není. Nejsou žádné budovy. To, co jsem znala, kde jsem vyrostla. Nezůstal mi žádný domov, jen vzpomínky na mé město.“

„Stále tam zůstává moje sestra a sestřenice. Sestra nechtěla odjet, protože nemohla najít svoji dceru, je jí 24 let. Ona neví, kde se ukryla a nemá žádné informace, kontakty a stále neví, jak se dostat ven,“ řekla.

Dva týdny z Mariupolu utíkala šestičlenná rodina Táni. Na Ostravsko se dostali až teď. Z Mariupolu se podle nich stalo během pár dní peklo.

„Vyjdeš za kontrolní stanoviště a vidíš nejen ruské vojáky, ale i naše ukrajinské kluky, jak tam jen tak leží mrtví na zemi. Když tohle vidíš, tak prostě děláš, že to není. Jedeš dál. Ale ono se to ukládá. Pak přemýšlíš, že to byl něčí syn,“ popsala Táňa, která pomohla do Česka i kamarádce Oleně a její matce. Olenin manžel odešel na frontu, obě ženy zůstaly samy v ruinách svého domu.

Přelom nastal, když umírali sousedé

Mariupol je obklíčený ruskou armádou. Na obytné domy nepřetržitě dopadají bomby, lidé se bojí vycházet. Došlo jídlo i pití.

„My i děti jsme jedli jednou denně, měli jsme žízeň, ale nemohli jsme se napít, protože jsme neměli pitnou vodu. Později už nebyla žádná voda, ani užitková, abychom ji převařili a vypili. Byla velká zima a hlad,“ vzpomíná Kristina, která z města uprchla i s manželem Oleksandrem a dětmi, kteří jsou nyní v Česku. Aby se mohl starat o nemocnou dceru, nemusel Oleksandr na frontu. Z Mariupolu cestovali čtyři dny, a to i přes Rusy ostřelovaný koridor.

„V našem domě za dobu bombardování zemřely tři děti a dva dospělí. Byli to naši sousedi. A sousedka pak dostala mozkovou mrtvici. Ano, tři projektily zasáhly vedlejší vchod, náš dům má dva vchody. A tam zemřeli lidé. Tenhle moment pro nás byl přelomový. Hned potom jsme se rozhodli, že zůstat tam je nebezpečné a nemožné,“ vyprávěli manželé.