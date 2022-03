Válka ochromila dopravu na východ Evropy. Na Ukrajinu nelétá nic, do Ruska jen přes Bělehrad nebo Istanbul

Silniční doprava – Rusko

Do Ruska přímé linkové autobusy z Česka nejezdí, existuje autobusová linka z Tallinnu do Petrohradu. Dostat se do země autem je komplikované. Jak bylo již řečeno, Rusko již v době pandemie zakázalo vstup pozemní cestou z Běloruska občanům třetích zemí.

Protože přes Ukrajinu do Ruska dojet nelze, připadá v úvahu v zásadě jen cesta přes Pobaltí (případně přes Finsko nebo například Turecko a Gruzii či Ázerbájdžán, ale taková objížďka by byla již mimořádně obskurní). Trasa z Prahy do Moskvy přes Polsko, Litvu a Lotyšsko je dlouhá přes dva tisíce kilometrů.

Samotný vstup do země by měl být možný, platí nicméně vízová povinnost. České ministerstvo zahraničí před cestami do Ruska varuje.