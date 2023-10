V Polsku končí kampaň před nedělními volbami, byla nejpolarizovanější v historii

Polští politici se v pátek naposledy setkávali s voliči. Úderem půlnoci už začne platit moratorium, pod pokutou v přepočtu pět milionů korun se nesmí vyvěšovat nové plakáty a veřejně agitovat.

„Kampaň byla letos velmi vypjatá, velmi nervózní, experti ji hodnotí jako vůbec nejpolarizovanější v novodobé historii Polska,“ podotkl zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Odrazilo se to i v médích. „Například Gazeta Wyborcza psala, že strana Právo a spravedlnost by v případě volební prohry mohla využít armádu k jakési formě udržení své vlády, což je spíše krajně hysterická reakce. Ale ukazuje to na ten mohutný příkop, který je mezi opozičním a vládním táborem vykopán. A to byl symbol celé té kampaně,“ dodal zpravodaj ČT.