Mediální svět je jiný než odborný. Je krutý a expertní zásluhy v něm nehrají roli, říká exmluvčí Cikrt k Arenbergerovi

Jak hodnotíte první dny ve funkci ministra zdravotnictví Petra Arenbergera? Dá se očekávat zlepšení komunikace ze strany ministerstva směrem k novinářům a veřejnosti?

Pan profesor Arenberger je velmi zkušený komunikátor, je lékař, který je s novináři v kontaktu už mnoho let. Dostal se ale do velmi nepříjemné situace, kdy musel bránit něco, co vymysleli jeho úředníci. Vypadalo to, že s příchodem nového ministra přichází nové móresy týkající se práva. Ale tak to vůbec není. On jenom respektoval, co mu první nebo druhý den, co byl ve funkci, úředníci jeho úřadu doporučili.

Očekáváte změnu?

Uvidíme v dalších dnech. Samotný ministr je velmi otevřený a komunikativní člověk. Ale situace je to specifická. Všichni víme, že do komunikace zasahuje premiér Andrej Babiš, který je nepředvídatelný a má svou komunikační linku, která se někdy bije s tou ministerskou. Také máme novou mluvčí. Přichází paní, která nikdy mluvčí nedělala, pracovala pouze v médiích. A má velké ambice. Ale až když člověk přijde do budovy ministerstva a až zjistí, co všechno ho tam čeká, pak teprve zjistí, jestli se ambice naplní.

Marketing a PR jsou podle premiéra důležité, zmínil to i v den výměny ministrů. Je podle vás úkolem Petra Arenbergera komunikaci zlepšit?

Úkolem je rozhodně zlepšit komunikaci, to je jasný úkol, kterým se netají ani premiér a ani pan profesor Arenberger. Součástí komunikace je očkovací kampaň, kterou asi nemůže ovlivnit ministr nebo jeho mluvčí, to je věc, která už je nějakým způsobem připravená.

„Úřad je decimován neustálými výměnami“



Proč právě on se stal ministrem? Máte nějaké vysvětlení?

Je lékař, který dlouhodobě komunikuje s médii. Stál za projektem Stan proti melanomu, čili se předpokládá, že bude s médii vycházet dobře. Je rozumný, klidný člověk, odborně nezpochybnitelný.

Samozřejmě, má to těžké, protože přichází ve finále epidemie, kdy už se stala spousta věcí a těžko se dá něco úžasného a nového vymyslet. Úřad je decimován neustálými výměnami, má nedostatečné vybavení. Ministr se má jenom málo o co opřít, takže je opravdu v těžké situaci.