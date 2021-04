Pomalejší mluva, minimum cizích slov a povzbudivé zprávy. Veřejnoprávní média se kvůli pandemii víc přizpůsobují seniorům

„Zprávy, které nikam nespěchají.“ Takové je motto nové zpravodajské relace na třetím kanálu České televize. Zprávy jsou určené nejstarším divákům a podle toho se také liší od klasické zpravodajské produkce na ČT24. Moderátoři mluví volnějším tempem, informace se snaží podávat jasně a srozumitelně a přehlednější je i použitá grafika.

Zprávy ČT3, kterými provází vždy jeden z trojice moderátorů, se každý všední den vysílají už měsíc. Právě v této době je podle lidí z médií potřeba se nejstarším divákům co nejvíc přizpůsobit. Řada z nich kvůli pandemii pociťuje samotu a také může méně chápat to, co se kolem nich děje.

„Tím, že jsou teď odkázáni na to být co nejvíc a nejčastěji doma, tak mají televizi puštěnou v podstatě neustále. Velký ohlas jsme viděli už při první vlně koronaviru, když Česká televize spustila kanál ČT3. Téměř okamžitě začaly chodit ohlasy na vysílání,“ potvrzuje mluvčí Rady seniorů ČR Lenka Desatová.

Homeoffice, morbidita, vakcinace

Koronavirová pandemie přinesla do běžné mluvy výrazy jako homeoffice, morbidita, vakcinace, exponenciální růst nebo koeficient R. Jsou to slova, na která nemusí být důchodci zvyklí a nemusí jim rozumět. Právě jim se snaží seniorské zprávy vyvarovat.

Ve vysílání je co nejméně zmiňuje také Česky rozhlas Region. „Zaznívá spousta výrazů, které pocházejí z lékařského prostředí. My se je snažíme buď opsat, nebo vysvětlit. Takže když se na tiskových konferencích, obzvlášť od různých hygieniků nebo ředitelů nemocnic, používají medicínské významy, snažíme se vždycky najít ekvivalent v češtině, abychom to vysvětlili,“ přibližuje zprávařka Českého rozhlasu Region Lenka Pištěková.

Právě Region má mezi stanicemi Českého rozhlasu nejvíc posluchačů v seniorském věku. Kromě volby slov jim přizpůsobuje také volbu témat. „Snažíme se, abychom je až příliš nezahltili negativními zprávami, které pandemie přináší. Snažíme se zpravodajskou stránku vyvažovat ostatním vysíláním, například přinášením pozitivních příběhů nebo teď třeba poděkováním těm, kteří pomáhají během pandemie,“ vysvětluje vedoucí programu regionální stanice Český rozhlas Region Pavel Kozler.