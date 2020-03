Koronavirus jako komunikační test pro politiky i média. Chyby dělají obě strany

O ničem se teď v médiích ani zdaleka nepíše a nemluví tolik jako o koronaviru. Současná epidemie, kterou WHO v týdnu přehodnotila na pandemii, představuje ojedinělou situaci, kdy mají státní moc a novináři obdobný zájem – nepřetržitě o vývoji informovat co nejvíc občanů. Jenže představy obou stran se občas liší. A navíc po několikadenním koronavirovém informačním maratonu, u kterého zatím není vidět konec, přicházejí čím dál častěji přešlapy. Nejdřív byla kritizována média, že pomáhají vytvářet paniku. Teď jsou kritizováni někteří politici, jak k médiím v této chvíli přistupují. „Žádáme vás všechny o odpovědnost a žádáme zejména média, aby nám pomáhala informovat české občany,“ prohlásila například v týdnu na jedné z mnoha tiskových konferencí ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kontext a kritický odstup „Média mají především informovat pravdivě. Nevím, jestli se rovnou má říkat, že mají být nápomocná, protože samozřejmě i státní instituce se můžou dopouštět chyb a zmatků. A myslím si, že je i rolí médií, aby na chyby a zmatky upozorňovala,“ reagoval na výzvu ministryně šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík. „Nemyslím si, že by teď někdo měl očekávat, že budou média stát v jednom šiku se státem a budou papouškovat slepě to, co tady bude premiér nebo někdo další oznamovat národu, ale že se i na tyhle věci máme dívat s kritickým odstupem,“ dodal.

Podobný názor má také dlouholetý mluvčí a nynější místopředseda PR Klubu Jan Osúch. „Nemyslím si, že by média měla toto volání ministryně financí vyslyšet. Jejich hlavní rolí by mělo být především informace třídit. Velkým problémem je on-line zpravodajství – pokud lidé vidí každý den 150 odstavců informací, tak jednak je to těžko k učtení a jednak se v tom můžou ztratit. Hlavní role médií by měla být především zasazovat ty informace do kontextu, říkat to, co je opravdu důležité, a dávat srovnání,“ vyjmenovává Osúch. Sociolog médií Jaromír Volek k tomu ale doplňuje, že je taková žádost v aktuální situaci logická. „Byť se mi zdá, že je skoro zbytečná, protože ono se to děje,“ podotýká.