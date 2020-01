Konec prezidentových hovorů na Barrandově? Pro televizi to může být citelné oslabení, říkají novináři

Pořad Týden s prezidentem byl kritizován především kvůli způsobu vedení rozhovorů ze strany moderátora Jaromíra Soukupa. „Pořad byl celkově pro PR Hradu dobrým nosičem. To prostředí, ve kterém rozhovory vznikaly, bylo přátelské, vstřícné, v něčem by se dalo říct až nenovinářské,“ říká šéfredaktorka specializovaného zpravodajského serveru MediaGuru Martina Vojtěchovská.

„Pro Hrad bylo výhodné, že tam prezident nemohl dostat žádnou neočekávanou nepříjemnou otázku,“ dodává novinář Tomáš Pergler ze Seznam Zpráv.

Pořad byl podle nich výhodný nejen pro prezidenta, ale také pro samotnou televizi – a to hned z několika důvodů. „Televizi Barrandov přinášel tento pořad jistý zdroj kreditu, protože řada médií výroky, které padly v tom pořadu, přebírala a citovala. To se do té doby příliš nedělo, protože ta televize nikdy nebyla vnímána jako zpravodajská nebo jako zdroj pro politické zpravodajství,“ popisuje Vojtěchovská.

Co to udělá se sledovaností televize?

„Byl to prostor, který Jaromír Soukup využíval na posílení prestiže své televize,“ míní Pergler. Dalším důvodem, proč byly pravidelné hovory s prezidentem pro Barrandov výhodné, je počet diváků. „Sledovanost pořadu Týden s prezidentem se pohybovala v nižších stovkách tisíc, což je pro televizi Barrandov celkem slušné číslo, vzhledem k tomu, jaký má podíl na trhu,“ vysvětluje Vojtěchovská.

„Lidé, kteří ten pořad sledovali, se s těmi názory prezidenta ztotožňovali, a tím se identifikovali i s televizí Barrandov. O tyto diváky může televize po skončení pořadu přijít. Může to být citelné oslabení v tom stávajícím programovém schématu,“ dodává novinářka.

Možné oslabení prestiže u Číňanů

Podle Perglera může ztráta prezidentského pořadu zapůsobit i na vztahy Jaromíra Soukupa s čínskými investory jeho firem. „Pro jeho čínské partnery ze společnosti CITIC je to důležitá ztráta, protože oni považují prezidenta za takovou figuru, která zastřeší to, že ta investice má svůj význam,“ vysvětluje. „Pro ně bylo určitě důležité, že je to televize, ve které pravidelně vystupuje prezident České republiky,“ dodává.

Jaké důvody mohly rozchod Hradu s televizí Barrandov způsobit? A kde teď bude prezident vystupovat? Tématem se zabývá nový podcast pořadu Newsroom ČT24.