Pandemie ve světě: Jihovýchodní Asii trápí růst nakažených. Některé firmy vyžadují očkování

Covidem se v Thajsku nakazilo už více než 560 tisíc lidí, nemoc si vyžádala nejméně 4562 životů. Nárůst nakažených především v hlavním městě Bangkoku značně zatěžuje místní zdravotní systém a vláda je terčem kritiky kvůli pomalému očkování. Z 66 milionů obyvatel Thajska má zatím dokončené očkování jen 5,6 procenta, zatímco necelých dvacet procent obyvatel dostalo alespoň jednu dávku.

Na zhoršující se situaci se rozhodla zareagovat sousední Kambodža, která vyhlásí koronavirovou uzávěru v osmi příhraničních provinciích, aby zabránila šíření nakažlivější varianty delta na svém území.

Uzávěra, kterou ve středu večer podepsal kambodžský premiér Hun Sen, zakazuje vycházet z domů, scházet se ve skupinách a podnikat. Výjimku mají jen ti, kdo jsou zapojení do provozu letecké dopravy. Uzavřeny budou také hraniční přechody do Thajska a výjimku bude mít jen přeprava zboží a naléhavé případy. Uzávěra bude zatím platit do 12. srpna.

Kambodži se po většinu uplynulého roku dařilo mít koronavirus pod kontrolou. Celkový počet nakažených v této zemi s 16,5 milionu obyvatel dosáhl 75 152, z nichž 1339 zemřelo.