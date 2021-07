Covid v Rusku bere životy. Lidé se do očkování příliš nehrnou, popisuje zpravodaj

Rusko hlásí nejvyšší počty obětí koronaviru. Každý den tam umírá skoro osm set lidí, ve středu to bylo přesně 791. To je nejhorší číslo od začátku pandemie. Proto teď probíhá masivní kampaň, která má ruské občany přesvědčit, aby se nechali očkovat. Kreml chce mít do konce roku naočkovaných 60 procent obyvatel. Původně to mělo být už do začátku srpna.