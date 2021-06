Slovensko začne očkovat Sputnikem V. Zatím o něj projevilo zájem necelých šest tisíc lidí

První a dosud jediná várka Sputniku V přistála na Slovensku v březnu. Matovič tuto v EU neregistrovanou vakcínu prosazoval, protože vrcholila druhá vlna pandemie a očkovacích látek přicházelo málo.

Nasazení preparátu se ale zkomplikovalo. Tajný nákup vyostřil vztahy v koalici a Matovič musel rezignovat. Lékový úřad (ŠÚKL) navíc odmítl dát vakcíně razítko a dostal se kvůli tomu do sporu s Moskvou. „Nebylo možné přijmout závěr o poměru přínosů a rizik vakcíny Sputnik V, a to vzhledem k množství chybějících údajů od výrobce,“ uvedl v dubnu ŠÚKL.

Slovensko má dávky pro sto tisíc zájemců. Původně počítalo s milionem lidí, ale pokud potrvá nízká poptávka, spíš než další nákup bude řešit, co s nevyužitými ampulemi. Do srpna jim vyprší spotřební lhůta. „Samozřejmě tady tři měsíce mocní lidé tohoto státu dělali velmi mnoho proti tomu, aby se tu Sputnik používal. Ať potom zpytují svědomí,“ prohlásil Matovič.

Sociolog Robert Klobucký si nemyslí, že by na Slovensku někdy existovaly statisíce lidí, kteří by chtěli jen Sputnik a nic jiného. „Můj odhad byl, že pokud se podaří naočkovat 100 tisíc lidí, tak to bude velký úspěch. A zdá se, že ani to se nepodaří,“ uvádí odborník ze Sociologického ústavu SAV.